Coronavirus. Modifiche ai servizi Geofor e Avr. Bedini: “Momento difficilissimo per tutti, chiediamo la collaborazione dei cittadini”

PISA – Geofor e Avr comunicano che, in base alle nuove disposizioni del DPCM del 11 marzo 2020, sono stati adottati provvedimenti di modifica dei servizi rivolti al pubblico, per evitare situazioni che contravvengano alle prescrizioni del Governo in materia di diffusione di contagio e per esigenze di riorganizzazione causate dalla riduzione di personale.

“Il momento è difficilissimo per tutti e per tutto – spiega l’assessore all’ambiente Filippo Bedini -. Anche le aziende che si occupano di tenere pulita Pisa attraversano comprensibilmente un momento di forte criticità e devono riorganizzare i servizi ordinari sulla base della disponibilità di personale. Per questo oggi più che mai serve il contributo, anche in questa fattispecie, di ogni singolo cittadino pisano, al quale chiediamo collaborazione e un po’ di pazienza se tutto in questi giorni difficile non dovesse funzionare come a cose normali. La tutela della salute dei lavoratori viene prima di tutto”.

Queste le modifiche dei servizi comunicate da Geofor per gli utenti del Comune di Pisa.

Centri di raccolta: rimarranno chiusi al pubblico fino alla data del 25 marzo, salvo ulteriori proroghe e aggiornamenti. Viene garantita soltanto la movimentazione e il ritiro dei rifiuti finora conferiti e presenti, nonché la sorveglianza dei centri con personale esterno per evitare danneggiamenti.

Consegna dei kit: vengono sospese le consegne dei materiali, e saranno garantite soltanto le consegne ai nuovi utenti di cui si comunica l’iscrizione a ruolo.

Servizi ambientali: viene sospeso fino alla data del 25 marzo, salvo eventuali proroghe, il servizio di raccolta rifiuti ingombranti e il servizio di raccolta sfalci a domicilio. Sono sospesi i servizi di raccolta domiciliare alle utenze non domestiche del centro storico di organico, vetro, multimateriale ed indifferenziato; sarà garantito il solo servizio di raccolta domiciliare degli imballaggi in cartone in orario 13-19 alle utenze non domestiche del centro. I rifiuti potranno essere conferiti (ad esclusione degli imballaggi in cartone) nei cassonetti stradali ad apertura elettronica tramite le tessere già in dotazione ad ogni utenza iscritta alla TARI.

Ecosportello: Lo sportello Geofor presso l’Ufficio Relazioni con Pubblico ha sospeso da lunedì 9 marzo il servizio di ricevimento al pubblico; sarà possibile rivolgersi ai numeri telefonici di Geofor (800959095 da telefono fisso; 0587281880 da cellulare).

I servizi di spazzamento delle strade potranno subire riduzioni e variazioni di orario a causa della minore disponibilità di personale da parte dell’azienda Avr.