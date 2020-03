Coronavirus. Riunione Comune-Associazioni di Categoria. Si va verso sospensione e dilazione di Tari e Cosap

PISA – Nella mattinata di martedì 11 marzo a Palazzo Gambacorti si è tenuta una prima riunione fra Amministrazione Comunale e Associazioni di Categoria per valutare misure a sostegno del sistema economico-sociale cittadino alle prese con l’emergenza Coronavirus.

Alla riunione coordinata dall’Assessore al Commercio e Turismo Paolo Pesciatini erano presenti Iacopo Cavallini, Amministratore Unico di Sepi, il capo di Gabinetto Massimo Donati e i rappresentanti di CNA, Confcommercio, Confesercenti, Federalberghi.

«Di concerto con le Associazioni – ha spiegato Pesciatini – abbiamo deciso di dare vita a una piattaforma di lavoro per monitorare in modo permanente la situazione emergenziale legata al Coronavirus. Dopo un articolato confronto sono stati considerati positivamente e condivisi interventi immediati che abbiamo proposto e che vanno, al momento, verso la sospensione e contestuale dilazione di TARI e COSAP per le imprese dei settori turistico-alberghiero, commerciale e artigianale»

«Altre modalità compatibili con il bilancio complessivo comunale – prosegue Pesciatini – saranno valutati dalla Giunta in raccordo con le associazioni di categoria, alla luce anche delle formule degli interventi governativi. E’ stato un momento di confronto delicato ma importante, dove è emerso un alto senso di responsabilità da parte delle organizzazioni presenti in rappresentanza del nostro mondo imprenditoriale e del tessuto economico locale».

«Come ha più volte ricordato il Sindaco Conti – conclude Pesciatini – questo è il momento di affrontare l’emergenza sanitaria tutti insieme; questo non ci ha impedito di mettere in campo misure immediate di sostegno all’economia locale, condividendole con le associazioni, nella consapevolezza che dobbiamo guardare al futuro attraverso una strategia condivisa volta al rilancio della reputazione della nostra città come destinazione turistica internazionale».