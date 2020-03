Coronavirus, sospeso il pagamento dei tributi nel Comune di Pisa

PISA – Con una nota inviata all’Amministratore Unico di Sepi Iacopo Cavallini, il Sindaco di Pisa Michele Conti ha disposto la sospensione dell’invio di qualsiasi atto di competenza SEPI all’utenza esterna.

Il provvedimento fa seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge 18/2020 dello scorso 17 marzo che prevede, oltre alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

SEPI dunque, su mandato del Sindaco di Pisa, sospenderà le intimazioni, le ingiunzioni, le rateazioni, i pagamenti relativi ai servizi scolastici, al suolo pubblico e alla pubblicità. E’ sospeso anche l’invio dei bollettini per la prima rata della Tari che sarebbero dovuti partire a giorni.

«In questa situazione di emergenza sanitaria – spiega il Sindaco di Pisa Michele Conti – che già sta provocando gravi ripercussioni di tipo economico su imprese e famiglie, ho ritenuto opportuno cercare di aiutare i cittadini pisani per quanto di mia competenza, sospendendo il pagamento dei tributi comunali in attesa di ricalcolarne le scadenze con la ragioneria e con Sepi che dovrà fare uno sforzo organizzativo notevole».

Prorogata anche la scadenza delle autorizzazioni definitive per la ZTL e per la ZSC al 31 Maggio 2020. Il provvedimento è stato assunto con una determina dirigenziale del Comandante della Polizia Municipale anche al fine di evitare occasioni di assembramento agli uffici della società PISAMO nei giorni di rinnovo delle autorizzazioni per il transito e la sosta nelle ZTL e nella ZSC previsti per fine marzo. Fino alla nuova scadenza si intende prorogata la validità delle autorizzazioni rilasciate per l’anno 2019.