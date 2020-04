Corpo Guardie di Città combatte il Coronavirus con ambienti di lavoro sanificati e disinfettati con raggi ultravioletti ed auto-pattuglie sanificate con l’ozono

PISA – L’Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città oltre ad aver dotato tutti i lavoratori dei previsti

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) effettua quotidianamente una adeguata pulizia e sanificazione dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate dai lavoratori ed ha installato dei purificatori d’aria con funzione di ionizzazione e di disinfezione, a mezzo luce UV, per migliorare la qualità dell’aria negli ambienti chiusi ma soprattutto per eliminare il 99,98% di virus, batteri, muffe, particelle di polvere, fumi chimici, funghi, pollini e acari.

Per tutelare le donne e gli uomini del reparto operativo è stato deciso, con cadenza periodica, di effettuare la sanificazione di tutte le auto-pattuglie con uno specifico macchinario che genera l’ozono che, per il suo elevato potere ossidante e la sua naturale tendenza a ritornare ossigeno (O2), è ritenuto

un efficace “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc.” dal Ministero della Salute con prot. n. 24482 del 31 luglio 1996.



Ad integrazione del rafforzamento delle procedure di sicurezza e prevenzione già messe in atto dal Corpo Guardie di Città per fronteggiare l’emergenza in corso, è stata attivata per tutti i lavoratori un’assicurazione sanitaria che riconosce un rimborso, cumulabile alle indennità dell’INPS, con in aggiunta diversi benefit in caso di contagio da Covid-19 in modo da garantire una diaria aggiuntiva ed una indennità da convalescenza oltre a gestire l’emergenza con una Struttura Organizzativa che pensa ad inviare il medico per una prima visita domiciliare, a trasportare l’assicurato contagiato con

autoambulanza/automedica presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale più attrezzato per il trattamento specifico della patologia ed a gestire tutte le fasi delle cure sanitarie fino ad una eventuale riabilitazione post terapia intensiva.

I generatori di ozono utilizzati dalla ditta Antoni sono dotati del “Sistema sicuro”, che permette di riconvertire in brevissimo tempo, l’ozono residuo in ossigeno



Corpo Guardie di Città sta attuando iniziative efficaci per fronteggiare le esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione epidemiologica del Covid-19 ma soprattutto per prevenire e contrastare la diffusione del nuovo coronavirus.