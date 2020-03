Corsi di disegno e pittura online e personalizzati del maestro Bruno Pollacci

PISA – In occasione del periodo di emergenza relativo al “coronavirus”, per permettere a tutti gli interessati di poter imparare a disegnare e dipingere restando a casa, l’ “Accademia d’Arte di Pisa” diretta dal Maestro Bruno Pollacci, organizza per i propri iscritti Corsi di Disegno e Pittura online e personalizzati.

Ognuno, quindi, puo’ frequentare i corsi da casa sfruttando una larga fasciala oraria mattutina, pomeridiana e serale, con la costante guida personalizzata di un maestro con grande esperienza artistica e didattica professionale.

I corsi online sono aperti ad adulti di ogni età e con qualsiasi livello di preparazione. Le tecniche insegnate sono: Grafite, Carboncino, Seppia, Sanguigna, China, Pastello, Acquerello, Acrilico ed Olio. A tutti viene garantito un livello di preparazione professionale.

Info: Accademia d’Arte di Pisa: 3405558048 – brpollac@tin.it