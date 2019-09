Corsi di formazione online, studiare con l’Accademia Formalia

PISA – Continuare a formarsi senza mai smettere, una direttiva imposta dal mercato del lavoro attuale che richiede grande mobilità ed elasticità. Si parla anche di formazione continua, non a caso, indicando con questo concetto l’idea di dare continuità al processi di approfondimento delle proprie conoscenze oltre che di acquisizione di nuove.

Un’idea che deve comunque fare i conti con una necessità: conciliare questo processo di formazione con il lavoro. Perché se diamo per scontato che anche chi abbia già un impiego debba comunque continuare a formarsi, è indispensabile trovare modalità adatte per farlo.

Accademie online per formazione professionale

Nasce così, da queste esigenze, il concetto di formazione online e di piattaforme e-learning: si parla di vere e proprie accademie online che si stanno diffondendo anche in Italia, come nel caso dell’Accademia Formalia. All’interno dell’accademia è possibile trovare corsi di formazione per tutte le esigenze divisi in macro aree (da quella linguistica passando per quella informatica, scienze sociali e via via tutte le altre).

Il vero punto di forza di questo approccio formativo è dato dalla modalità con la quale i corsi vengono erogati: direttamente in rete, sulla piattaforma, senza quindi doversi muovere dal proprio pc, alternando moduli scaricabili, quindi con slide e documenti vari, a lezioni live sempre tramite la piattaforma.

Il concetto di E-learning

Una novità che ha rivoluzionato il concetto di formazione a distanza andando proprio nella direzione cui si faceva riferimento sopra: consentire anche a chi lavora di continuare a formarsi cercando il più possibile di conciliare tale attività con la propria occupazione. E le tecnologie moderne vengono in soccorso di questo approccio mettendo a disposizione strumenti quali lo streaming, i webinar e quant’altro possa concorrere al raggiungimento dell’obiettivo.

Tecnicamente si parla di e-learning, modalità di apprendimento virtuale, un canale che di qui al futuro prossimo è destinato a rafforzarsi ulteriormente per quelle che sono le sue peculiarità e contando che tutto quello che transita in rete avrà sempre più un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni.

La formazione cambia pelle

Anche nel settore della formazione dove, grazie a piattaforme di e-learning e vere e proprio accademie in rete, come Formalia, è possibile accedere a materiale didattico stando comodamente seduti davanti al proprio pc. Un approccio certamente rivoluzionario ma che mantiene comunque il rapporto tra docenti e studenti, visto che le lezioni possono essere anche essere in modalità live, sotto forma di webinar, quindi interattive.

Il futuro della formazione professionale sembra passare inevitabilmente dalla rete se è vero che anche molte università consentono, già da tempo, di portare a termini cicli di studi in modalità online.