CASCINA – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 12 a San Frediano a Settimo nel comune di Cascina in Via Tosco Romagnola per l’incendio di una cucina.

L’incendio scaturito da un corto circuito della cappa di aspirazione della cucina ha interessato soltanto alcuni arredi senza arrecare danno alle strutture.

Non ci sono state persone coinvolte. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Cascina.