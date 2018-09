Corto circuito nel vano batterie di un muletto: incendio sventato

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Castelfranco è intervenuto alle ore 10.30 nel Comune di Montopoli in via Machiavelli per un principio di incendio.

A seguito di un corto circuito del pacco batterie di un muletto per la movimentazione del materiale di una ditta di Elettromeccanica si è generato un principio di incendio chi è si è limitato al mezzo da cui è partito.

L’immediato intervento della squadra dei vigili del fuoco ha fatto sì che l’incendio non si propagasse alle strutture e al materiale adiacente.

Non si sono registrati danni a strutture né a persone.