Cortometraggio di NotWorkingFilms all’Ospedale di Santa Chiara di Pisa

Pisa – Nuovo lavoro per NotWorkingFilms: si terrà domenica 11 febbraio, nel Centro di simulazione Nina diretto dal dottor Armando Cuttano. Le riprese del nuovo lavoro della NotWorkingFilms, società di produzione cinematografica indipendente di Milano, che ha girato il primo “ciak” proprio in una delle sale parto dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa dove medici, infermieri e Oss-operatorio socio-sanitari si formano in esperienze di training avanzato, grazie all’uso dei simulatori.

Il lungometraggio, che tratterà di robotica e di intelligenza artificiale, è stato diretto dal regista Fabio Palmieri, già pluripremiato “Irregulars”. Nella sala di “simulazione parto” avvolta stavolta dalla penombra, sono state realizzate le riprese del parto di un simulatore “umanoide”, dalle fattezze estremamente realistiche.

Il primissimo piano sequenza è passato da inquadrare lo schermo, dove vengono riportati i parametri vitali della “mamma”, comandati attraverso la sala di regia dall’ingegner Serena Bardelli, alle decisive realistiche fasi del parto, “condotto” dal professor Paolo Mannella e dalla dottoressa Federica Pancetti, che si sono prestati come attori insieme alle dottoresse Marta Caretto, Beatrice Gigantesco e Federica Lunardi.