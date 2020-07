PISA – Il Responsabile della CAN B Emidio Morganti ha affidato la gara Cosenza-Pisa in programma venerdì 24 luglio, ore 21 e valida per la 36° giornata del Campionato Nazionale di Serie B ad Antonio Rapuano di Rimini.



Il direttore di gara sarà assistito da Pasquale Capaldo di Napoli e Vittorio Di Gioia di Modena.



Il Quarto Uomo sarà Daniele De Santis di Lecce.