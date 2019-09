Costanza Laliscia in corsa per il FEI Awards 2019

PISA – C’è anche l’Italia a competere per l’assegnazione dei FEI Awards 2019, i riconoscimenti assegnati ogni anno dalla Federazione Equestre Internazionale a chi si è distinto maggiormente, nei rispettivi ruoli e nelle varie competenze, per affermare e contribuire allo sviluppo degli sport equestri a livello mondiale. Unica rappresentante del nostro Paese inserita nelle nomination delle cinque sezioni previste dalla FEI (Miglior atleta, Miglior groom, Astro nascente, Contro la sorte e Solidarietà) è Costanza Laliscia, campionessa europea di endurance lo scorso 18 agosto a Euston Park e portacolori del Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy.

Costanza, che concorre per il Longines FEI Rising Star, la categoria Astro nascente, dovrà competere con l’irlandese Max Wachman (16 anni – salto ostacoli), il colombiano Juan Martin Clavijo (19 anni – volteggio) e la tedesca Semmieke Rothenberger (20 anni – dressage). La diciannovenne amazzone perugina, che ha iniziato il proprio cammino nelle discipline equestri sin da piccola seguendo le orme del padre Gianluca, campione mondiale a squadre 2005 a Dubai, ha vinto il suo primo titolo (campionato italiano pony) all’età di 9 anni e da allora non si è più fermata. Al proprio attivo vanta – fra competizioni internazionali e in Italia – 8 medaglie d’oro, 5 d’argento e 1 di bronzo, 6 convocazioni in Nazionale, la vittoria del Ranking italiano assoluto 2014 e il trionfo nel FEI Young Riders World Endurance Ranking 2016.

Sorprendente il bilancio agonistico con cui Costanza Laliscia si presenta ai FEI Awards 2019: finora ha partecipato a 118 gare ottenendo 26 vittorie, 50 podi e 78 piazzamenti nella top ten gareggiando in Argentina, Belgio, Emirati Arabi Uniti, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Portogallo, Slovacchia e Spagna

Il premio Longines FEI Rising Star, così come i riconoscimenti delle altre sezioni, verrà assegnato sulla base di un meccanismo composito: 50% attraverso la votazione on line e 50% per effetto dei voti di un panel di 9 giudici individuati nel mondo degli sport equestri.

Votare Costanza Laliscia è possibile fino al 7 ottobre sul sito web www.fei.org/awards. I FEI Awards 2019 verranno assegnati nel corso di una serata di gala a Mosca il 19 novembre 2019.