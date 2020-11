Covid-19. Da mercoledì la Toscana passa da gialla ad arancione. Cosa cambia

PISA – Anche la Toscana assieme ad Abruzzo, Umbria, Basilicata e Liguria passano da zona gialla a zona arancione.

“Gli effetti del provvedimento che il ministro della Salute Roberto Speranza si appresta a firmare avranno decorrenza da mercoledì“. Ad anticiparlo, con un tweet, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. L’ordinanza firmata stasera dal Ministro Roberto Speranza sarà in vigore da mercoledì 11 novembre.

COSA CAMBIA. Tra le misure, oltre a quelle già in vigore da venerdì scorso, ci sarebbe la chiusura di bar e ristoranti (consentito l’asporto fino alle 22 e nessuna restrizione per la consegna a domicilio). Sarà sospesa inoltre la mobilità tra Regioni e tra Comuni, salvo per comprovati motivi di lavoro, salute, studio, necessità attraverso un’autocertificazione.