Covid-19, facilitazioni per la didattica a distanza a San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Dare a tutti, studenti e insegnanti, la possibilità di accedere alla didattica a distanza in questo periodo di emergenza nazionale legato al Coronavirus. È per questo che l’amministrazione comunale lancia due iniziative.

La prima è un servizio gratuito di assistenza informatica online rivolto al mondo della scuola realizzato dall’associazione Hacking Labs. La seconda iniziativa è un aiuto logistico rivolto ai nostri due Istituti comprensivi sulla raccolta e distribuzione di materiale cartaceo e informatico, acquistato con il contributo per la didattica a distanza concesso dal Ministero della Pubblica Istruzione, alle famiglie del territorio a opera dell’associazione SAVA (Squadra Antincendio Volontari Asciano) coordinata da Gabriele Salvadori della Protezione Civile di San Giuliano Terme.

Il servizio gratuito di assistenza online è ideato e gestito da Hacking Labs, associazione del territorio che si occupa della promozione e diffusione della cultura informatica. Tutti gli insegnanti e famiglie che avessero un problema di natura informatica nell’usufruire della didattica a distanza possono collegarsi alla piattaforma di supporto che l’associazione ha messo in piedi sui propri server, raggiungibile attraverso l’indirizzo https://support.hackinglabs.it. È possibile inserire una richiesta, controllarne lo stato di avanzamento oppure consultare le F.A.Q. con le risposte alle domande più frequenti. In alternativa, si può scrivere ad assistenza@hackinglabs.it, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19.

“Per superare questa situazione di difficoltà nazionale è necessario fare fronte comune – dichiara l’assessora alle politiche educative Lara Ceccarelli -. Come amministrazione riteniamo quindi importante promuovere azioni che vadano nella direzione di favorire la fruibilità della didattica a distanza avviata dalle scuole del territorio. Vogliamo cioè aiutare le famiglie e i docenti ad affrontare le varie difficoltà di natura tecnica, come accedere alle piattaforme messe a disposizione dagli istituti Gereschi e Niccolini, installare e usare i programmi dedicati oppure accedere a una specifica funzionalità. Ringraziamo di cuore i volontari dell’associazione Hacking Labs che hanno deciso di mettersi a disposizione per offrire gratuitamente assistenza, i dirigenti e tutti gli insegnanti dei nostri istituti comprensivi per aver saputo gestire con prontezza e capacità questa situazione e per aver fatto in modo che, in queste settimane di emergenza, la nostra scuola sia rimasta quella che conosciamo: inclusiva, accogliente, viva, un luogo dove si impara, a tutto tondo, si coopera, si fanno e si consolidano valori e amicizie, e si cresce, anche non potendo, purtroppo, condividere fisicamente gli stessi spazi“.

Informazioni sul sito istituzionale: http://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/il-comune/garante-comunicazione/aiuti-didattica