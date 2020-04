Covid-19. Il Soccorso Animali del Nogra di Pisa in aiuto degli amici a quattro zampe anche a Livorno

PISA – Nell’emergenza Covid-19 molti operatori sanitari e volontari sono al lavoro per dare una mano a disabili, anziani e persone che in questo momento sono poco agiate, ma c’è anche chi come le Guardie Zoofile Soccorso animali del Nogra di Pisa si stanno dando parecchio da fare per gli amici a quattro zampe.

Nei giorni scorsi gli operatori del nucleo soccorso salvamento animali hanno acquistato crocchette, umido per cani, gatti e volatili con particolari esigenze di alimentazione per i residenti di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.

Inoltre in accordo con la delegata della sezione Oipa di Pisa, la Sig.ra Patrizia Dorcich, i volontari si sono recati a Livorno per portare del cibo urgente donato dalla sezione Oipa e Nogra di Pisa, per cani di persone in difficoltà economica per la perdita del lavoro.

Un gesto sicuramente da apprezzare in un periodo di emergenza come questo.