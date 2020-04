Covid-19. La SdS martedì riapre l’ambulatorio farmaceutico Villani

PISA – In piena emergenza Covid-19 la Società della Salute zona Pisana decide la riapertura dell’ambulatorio farmaceutico Villani per consentire alle famiglie in difficoltà l’acquisto di farmaci (su prenotazione), che non sono a carico del sistema sanitario nazionale.

di Antonio Tognoli

“In questo periodo caratterizzato da una terribile pandemia, all’emergenza sanitaria si è aggiunta purtroppo quella sociale ed economica e fra i vari beni di prima necessità oltre agli alimenti molte famiglie sono in difficoltà per l’acquisto di farmaci – afferma Gianna Gambaccini presidente SdS della Zona Pisana – quelli non a carico del sistema sanitario nazionale, quali ad esempio gli antiepilettici, gli sciroppi per la tosse e gli integratori come le vitamine. Ed è per questo che come presidente della Società della Salute della Zona Pisana ho autorizzato la riapertura da martedì 14 aprile dell’ambulatorio Villani che distribuisce farmaci non a carico del sistema sanitario nazionale in collaborazione con la cooperativa “Il Simbolo”.

“Ovviamente in questo periodo non ci potrà essere una distribuzione diretta dei farmaci – prosegue Gambaccini – Chi avesse bisogno prenoteranno i medicinali per via telematica i farmaci necessari e li andranno a ritirare alla farmacia convenzionata comunale di Via Pardi. Voglio ricordare che stiamo implementando l’acquisto dei farmaci, grazie ad una collaborazione con il banco farmaceutico nazionale e per questo voglio ringraziare Alessandro Bargagna, capogruppo della Lega, che ormai da qualche tempo collabora sia con il banco farmaceutico che con quello alimentare e grazie appunto a questa collaborazione stiamo riuscendo ad implementare l’acquisto dei farmaci”.