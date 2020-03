Covid-19. L’Aoup mette a disposizione posti letto della Foresteria degli Spedalinghi per i propri dipendenti

PISA – L’Aoup per venire incontro agli sforzi degli operatori sanitari che in questi giorni stanno lavorando in prima linea nell’emergenza Covid-19, ha messo a disposizione gratuitamente degli alloggi per consentire loro di non tornare a casa e proteggere così i propri familiari fino a quando questa fase critica non sarà cessata.

Pertanto, anche in linea con le indicazioni contenute nell’ordinanza regionale nr. 15 e le disposizioni normative vigenti, ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente i posti letto della Foresteria degli Spedalinghi.

La struttura, situata nelle vicinanze dell’ingresso 4 (via Luigi Pera 3), dispone di 22 camere doppie con letti singoli di cui 15 con cucina. Per il momento verranno messi a disposizione 22 posti che, ove necessario, potrebbero diventare 44.

I criteri di assegnazione terranno conto dell’ambiente di lavoro, del domicilio abituale, del numero di conviventi, della disponibilità a condividere la camera e di eventuali altre motivazioni da ritenersi preferenziali.

I dipendenti potranno usufruire su richiesta del servizio mensa serale che sarà fornito direttamente in Foresteria con la stessa modalità con cui viene fornito il pasto ai degenti.

Tale servizio di accoglienza, a totale carico dell’Aoup, sarà attivato da sabato 21 marzo, e sarà accessibile al momento ai soli dipendenti occupati nell’emergenza Covid-19 che potranno reperire il modulo di richiesta dai coordinatori o dai direttori di struttura.