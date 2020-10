Covid-19, nuove disposizione per l’accesso alle sedi comunali. Da lunedì 26 l’Urp riceve solo su appuntamento

PISA – Nuove disposizioni per l’accesso di dipendenti e utenti alle sedi comunali. Le ha disposte la Giunta comunale in ottemperanza al recente DPCM contenente le disposizioni contro il diffondersi dell’emergenza legata al Covid-19.

«Purtroppo, visto il persistere della situazione di emergenza – commenta il vicesindaco con delega agli Affari Generali Raffaella Bonsangue – appare opportuno e necessario ribadire la necessità di misure che possano contrastare e ridurre la diffusione del contagio o il rischio di quarantena nell’ambito del personale comunale e di quanti, a vario titolo, accedano ai locali dell’ente. Certo è fondamentale richiamare tutti al senso di responsabilità individuale, con l’adozione di tutte le cautele opportune e necessarie, un’autoregolamentazione nell’interesse di tutta la città. Come amministratori locali confidiamo sul senso di responsabilità e solidarietà sociale, sulla prudenza piuttosto che sulla paura».

Le nuove disposizioni prevedono un sistema di controllo degli accessi a Palazzo Gambacorti e Palazzo Mosca: chiunque accede deve indossare le mascherine di protezione individuale e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Per le altre sedi comunali, in assenza di portineria o di personale di custodia, l’ingresso è subordinato oltre che all’uso corretto della mascherina anche alla presentazione di una autodichiarazione nella quale il soggetto dichiara di non avere temperatura corporea maggiore di 37.5 gradi.

A partire da lunedì 26 ottobre, inoltre, e fino a nuova comunicazione, l’accesso all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pisa, di piazza XX settembre, da parte dei cittadini sarà consentito esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 050/910320. Anche questo provvedimento è stato adottato per evitare assembramenti a preventiva tutela della salute e al fine del contenimento della diffusione del Covid-19. Si invitano, pertanto, i cittadini a non recarsi personalmente agli sportelli, contattando telefonicamente gli uffici che provvederanno prioritariamente ad espletare i servizi mediante consulenza telefonica, limitando le necessità di contatto all’essenziale. Per ogni necessità i cittadini potranno contattare l’URP ai seguenti numeri: 800981212 – 050/910237: gli operatori sono a disposizione per ogni pratica. Al fine di evitare inutili code telefoniche si invita la cittadinanza ad utilizzare anche la comunicazione via mail scrivendo a urp@comune.pisa.it

Stessa modalità è stata adottata da Apes. Da questa settimana infatti agli utenti sarà consentito l’accesso alla struttura esclusivamente previo appuntamento telefonico (050/505711).

Mentre la modalità dell’appuntamento rimane in essere anche per i servizi demografici del Comune di Pisa:

Ufficio Centrale di Anagrafe – piazza XX Settembre

Servizi di certificazione ed emissione carte d’identità/certificazioni e autentiche

Apertura degli sportelli dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Per l’appuntamento contattare i numeri 3336264260/3663481048 dalle ore 8.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì.

Ufficio Centrale di Anagrafe – piazza XX Settembre

Servizi di variazioni anagrafiche

Apertura dello sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Per l’appuntamento contattare i numeri 050/910556; 050/910513; 050/910534 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.

Ufficio Centrale di Anagrafe – piazza XX Settembre

Servizi di stato civile

Apertura dello sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Per l’appuntamento contattare i numeri seguenti dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì:

– Certificazione; 050/910209;

– Matrimoni; 050/910236; 050/910225;

– Nascite/Cittadinanze; 050/910609.

Ufficio Elettorale – vicolo del Moro

Servizi di elettorale e leva militare

Apertura dello sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Per l’appuntamento contattare il numero 3336265248 dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì.

Ufficio decentrato di Riglione – Piazza della Fornace

Servizi di anagrafe e stato civile

Apertura dello sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Per l’appuntamento contattare il numero 050/3161398 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.

Ufficio decentrato di Marina di Pisa – Via Guidi

Servizi di anagrafe

Apertura dello sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Per l’appuntamento contattare il numero 050/36307 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.

Per il ritiro delle notifiche di Sepi ed Equitalia l’utenza può presentarsi senza appuntamento nelle seguenti modalità:

Notifiche per le quali era indicata la sede di ritiro presso la ex Circoscrizione 2 (CEP), la ex Circoscrizione 4 (San Marco-San Giusto), la ex Circoscrizione 5 (Don Bosco): il ritiro può essere effettuato preso la sede dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza XX Settembre;

Notifiche per le quali era indicata la sede di ritiro presso la ex Circoscrizione 3 (Putignano): il ritiro può essere effettuato preso la sede Ufficio decentrato di Riglione – Piazza della Fornace;

Notifiche per le quali era indicata la sede di ritiro presso la ex Circoscrizione 1 (Marina di Pisa): la sede di ritiro è confermata.