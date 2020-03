Covid-19, quattro morti a Pisa e Provincia. 27 i nuovi casi positivi

PISA – Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) si sono registrati 127 nuovi casi positivi.

NUOVI CASI

Apuane e Lunigiana: 30 casi positivi (18 Apuane; 12 Lunigiana)



Lucca e Valle del Serchio: 28 casi positivi (26 Piana di Lucca; 2 Valle del Serchio)

Pisa e Valdera: 27 casi positivi (20 Pisa; 7 Valdera)

Livorno e Val di Cornia: 17 casi positivi ( 9 Livorno; 8 Val di Cornia)

Versilia: 18 casi positivi.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate finora 9 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 4 guarigioni cliniche.

Questi i decessi che sono verificati tra venerdì e sabato sul territorio dell’Asl Toscana Nord Ovest.

uomo di 75, di Pontremoli, deceduto all’ospedale Apuane

uomo di 84, di Fosdinovo, deceduto all’ospedale Apuane

donna di 78 anni, di Pisa, deceduta all’AOUP

uomo di 77 anni, di Pisa, deceduto all’AOUP

uomo di 84 anni, di Ponsacco, deceduto all’AOUP

donna di 58 anni, di Cascina (PI), deceduta all’AOUP

donna di 75 anni, di Peccioli, deceduta all’ospedale di Lucca

uomo di 69 anni, di Capannori, deceduto all’ospedale di Lucca

uomo di 85 anni, di Pontremoli, deceduto all’ospedale Apuane

uomo di 81 anni, di Aulla, deceduto all’ospedale Apuane

uomo di 86 anni, di Massa, deceduto all’ospedale Apuane

uomo di 79 anni, di Massa, deceduto all’ospedale Apuane

uomo di 83 anni, residente a Viareggio, deceduto all’ospedale Versilia

donna di 92 anni, di Mulazzo, deceduta all’ospedale Apuane

donna di 77 anni, di Bagnone, deceduta all’ospedale Apuane

donna di 88 anni, di Pontremoli, deceduta all’ospedale Apuane

uomo di 87 anni, di Carrara, deceduto all’ospedale Apuane.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, infine sono in totale (negli ospedali dell’Azienda) 275, di cui 74 in Terapia intensiva.