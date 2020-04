Covid-19. Rossi crea una struttura speciale per la trasmissione dei dati

PISA – Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha deciso di istituire una struttura speciale preposta alla trasmissione dei dati relativi al Covid 19.

La struttura sarà coordinata dalla dottoressa Carla Rizzuti, dell’Assessorato al diritto alla Salute della Regione Toscana, che ne curerà l’organizzazione.

La decisione è stata presa dal presidente Rossi in qualità di Autorità regionale di Protezione civile e segna un punto di svolta nella procedura di acquisizione e e trasmissione delle informazioni al Dipartimento nazionale con lo scopo di ridurre al minimo i possibili errori di reperimento e classificazione dei dati.

In una lettera ai direttori generali delle tre Aziende sanitarie locali, il presidente Rossi ha chiesto di individuare, per ciascuna Asl, un unico referente per l’attività di ricognizione e monitoraggio della varia casistica legata all’emergenza sanitaria in corso.

Si specifica poi che il processo di elaborazione e di trasmissione dei dati ai vari soggetti regionali e nazionali destinatari delle informazioni si dovrà concludere facendo capo all’Autorità di protezione civile regionale e all’unità di crisi regionale.