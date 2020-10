Cremonese, fra i convocati di Bisoli molti ex nerazzurri e qualche defezione

PISA – Diverse defezioni per il mister della Cremonese Pierpaolo Bisoli in vista della sfida con il Pisa.

Non ci saranno il fantasista Gaetano di proprietà del Napoli e il portiere Zaccagno in arrivo dal Torino oltre ai centrocampisti offensivi Zortea e Montalto.

Mister Bisoli potrà disporre invece del nuovo arrivato Fiordaliso, ma non di Fornasier ultimo tassello del mercato grigiorosso.

Molti gli ex nerazzurri in campo a partire dal portiere Alfonso, per proseguire con il fresco ex Pinato. In attacco sia Fabio Ceravolo (promozione in serie B nella stagione 2006-07 con Braglia) e Luca Strizzolo appartengono al passato nerazzurro.

I CONVOCATI PER LA GARA DELL’ARENA

PORTIERI. Alfonso (1), De Bono (12), Volpe (22)



DIFENSORI. Bianchetti (15), Crescenzi (23), Fiordaliso (2), Ravanelli (25), Terranova (20), Valeri (3)



CENTROCAMPISTI. Buonaiuto (10), Castagnetti (19), Deli (8), Ghisolfi (77), Gustafson (6), Nardi (30), Pinato (95), Valzania (14)



ATTACCANTI. Celar (99), Ceravolo (11), Ciofani (9), Strizzolo (17)