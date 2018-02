Crespina, a fuoco Sylos di una falegnameria

PISA – Personale dei Vvf dei distaccamenti di Cascina e Pontedera sono intervenuti nel comune di Crespina Lorenzana in via Lavoria per l’incendio di un Sylos a servizio di una falegnameria.

Sul posto quattro auto mezzi e 10 vigili del fuoco. Il rapido intervento delle squadre a fatto sì che l’incendio si limitasse al Sylos senza interessare le strutture che l’interno della falegnameria contenendo i danni.

Attualmente sono in corso le operazioni di raffreddamento del Sylos e non non ci sono danni a persone e alle strutture.