Cristian Bucchi: “Vittoria meritata, le due squadre se la sono giocata fino all’ultimo”

PISA – Il tecnico dell’Empoli Cristian Bucchi analizza la rocambolesca vittoria degli azzurri all’Arena.

“Una vittoria importante e meritata contro un Pisa che è la squadra più in forma del campionato e darà filo da torcere a tutti perché ha mantenuto lo stesso staff tecnico e 9/11 dello scorso anno. Lo spettacolo maggiore però lo hanno offerto le due tifoserie. Le due squadre in campo se la sono giocata a viso aperto. Gli ultimi minuti lo dimostrano con le due squadre che hanno tentato di vincere entrambe. L’errore tecnico fa parte della partita. Sarà una serie B molto equilibrata, noi dobbiamo essere umili e non perdere la nostra dimensione in un torneo molto difficile”.