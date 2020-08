Cristiano Masi a Casciavola per parlare di imprenditoria e commercio

CASCINA – Nuovo appuntamento elettorale per Cristiano Masi al Circolo Arci di Casciavola (Via. G. Guelfi angolo Via A. Profeti).

Sabato 29 agosto, a 29 anni dall’uccisione di Libero Grassi, alle ore 21:30 il candidato sindaco di Cascina dialogherà con associazioni e cittadini sul tema “Cascina 2020: imprenditoria, commercio e legalità nell’era Covid 19”.

Interverranno all’incontro Rita Landi – Referente Presidio Libera Cascina “Libero Grassi”- e Pico Di Trapani, del Comitato Addiopizzo di Palermo.

Alle ore 20:00, per chi fosse interessato, Spaghettata della Legalità (€ 15,00 per adulti / € 10,00 bambini).

La prenotazione all’evento è obbligatoria telefonando al numero: 328 9445517 (Cristina).