Cristiano Militello alle Officine Garibaldi

PISA – Cristiano Militello torna alle Officine Garibaldi. Il volto noto di

Striscia la Notizia sarà ancora protagonista negli spazi di via

Gioberti, il giovedì 13 giugno alle 17, in occasione della proiezione

dello spot “Metti la tua faccia contro il bullismo” realizzato dal

progetto Fair Play della cooperati-va Paim.

Guest star del cortometraggio è proprio Cristiano Militello, anche

testimonial dello stesso proget-to che stimola i ragazzi a esprimersi e

a non rimanere in silenzio.

Lo spot, diretto da Massimo Corevi, è il risultato di un intenso lavoro

degli operatori di Fair Play che hanno reso i più giovani i veri

protagonisti del filmato.

Il progetto di Paim ha già intercettato i giovani, incontrando gli studenti nelle scuole e sensibiliz-zandoli su tematiche connesse al bullismo.

“Con questo progetto abbiamo stimolato i ragazzi a non rimanere in silenzio – spiega la psicologa e responsabile di Fair Play, Simona Cotroneo –. Il nostro obiettivo è aiutare i ragazzi a esprimersi ed è lo scopo che stiamo perseguendo già da due anni”. Per partecipare alla proiezione è possibile prenotare gratuitamente su

bit.ly/spotcontroilbullismo.