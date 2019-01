Cristiano Militello presenta il suo nuovo libro alle Officine Garibaldi

PISA – Venerdì 11 gennaio alle 18, il volto di “Striscia la Notizia” Cristiano Militello presenterà negli spazi di via Gioberti il suo libro “Cartelli d’Italia (presa in) giro d’Italia in 1000 cartelli”.

Le rubriche di Striscia la Notizia, “Striscia il cartellone”, e di R101, “Cartelli d’Italia”, diventano un libro. Con “Cartelli d’Italia (presa in) giro d’Italia in 1000 cartelli” Cristiano Militello racconta pregi e

difetti del Bel Paese. Intervistato dalla giornalista di Evolution Tv, Manuela Arrighi, venerdì 11 alle 18 Militello parlerà alle Officine Garibaldi della sua più recente impresa letteraria, “Cartelli d’Italia

(presa in) giro d’Italia in 1000 cartelli.

Una pubblicazione resa possibile anche grazie all’apporto di migliaia di reporter per caso, che con-tinuano a segnalare a Militello insegne e cartelli sui generis. Un volume che provoca risate e riflessioni, e che allo stesso tempo fa del bene. L’autore devolverà i proventi della vendita alla fondazione Together To Go (Tog), che cura gratuitamente bambini con patologie neurologiche complesse.