PISA – Ad analizzare la sconfitta tra Pisa e Cuneo l’allenatore dei piemontesi Cristiano Scazzola.

“Dobbiamo imparare ad essere più cinici però non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi perché hanno fatto una buona partita e con tutto il rispetto per chi ha vinto forse meritavamo molto di più e sicuramente di portare a casa un risultato positivo. Il Pisa ha tutto per andare in serie B: pubblico, allenatore e squadra. Qui c’è un direttore che è competente ed ha fatto un ottimo lavoro”.