Cristiano Scazzola: “Pareggio giusto, peccato per il palo alla fine”

PISA – Al termine della gara fra Cuneo e Pisa, ascoltiamo anche le parole del tecnico piemontese ed ex nerazzurro Cristiano Scazzola.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo fatto un bel primo tempo, mentre nel secondo tempo siamo un po calatim, ma direi che e’ un pareggio sostanzialmente giusto. Il Cuneo ha fatto un’ottima partita, peccato per il palo colto da Bob alla fine”.

Sulle condizioni del terreno del “Paschiero” Cazzola afferma: “È brutto, lo andiamo ripetendo da tempo e questo ci penalizza mentre fuori casa ci troviamo meglio perché troviamo campi più consoni”.

Sulla sua squadra afferma: “Abbiamo fatto 26 punti con una gara in meno, ci davano per spacciati ed invece abbiamo fatto bene a cominciare dalla prima di campionato a Pisa dove eravamo un “cantiere”.

Sul Pisa invece dice: “Sta facendo un ottimo campionato e se la può giocare fino in fondo, quella nerazzurra è una bella piazza dove sono stato da giocatore e il presidente Corrado sta lavorando per portarla in alto”.