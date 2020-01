Crocchio, incontro alla Domus per ricordare Giacomo Adami

PISA – Venerdì 31 gennaio alle ore 18 presso la Domus Mazziniana a Pisa, Via Mazzini, 71, si svolgerà un incontro di studi per ricordare la figura di Giacomo Adami, una delle figure principali della scena culturale pisana della seconda metà del Novecento, a poco più di dieci anni dalla sua scomparsa.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Pisano per il Risorgimento insieme al Crocchio Goliardi Spensierati e alla stessa Domus Mazziniana.

Allievo di Luigi Russo e di Ettore Passerin d’Entreves, docente e poi preside, Giacomo Adami è stato un apprezzato studioso di storia del Risorgimento e direttore per lunghi anni della Domus Mazziniana, che sotto la sua guida si affermò come centro di studi riconosciuto a livello internazionale.

Ma la figura di Giacomo Adami per i pisani è legata in maniera indissolubile alla rinascita della cultura vernacola pisana negli anni Ottanta e Novanta: oltre ai numerosi volumi editi da La Goliardica, tra i quali spicca la fondamentale “Antologia dei poeti vernacoli pisani” del 1983, Adami curò per lunghi anni la direzione della rivista trimestrale “Er Gobbo” che ancora oggi costituisce un “tesoro” per i cultori della parlata cittadina.

L’incontro sarà coordinato dal prof. Romano Paolo Coppini, già ordinario di Storia contemporanea all’Università di Pisa – insignito del prestigioso ordine del Cherubino – e attualmente presidente del Comitato Pisano per il Risorgimento. Due le relazioni in programma: quella di Lorenzo Gremigni Francini, presidente del Crocchio Goliardi Spensierati e tra i maggiori studiosi della letteratura pisana (nonché interprete e animatore di numerosi sodalizi culturali) e quella di Pietro Finelli, successore di Adami come direttore della Domus Mazziniana.

Concluderanno la giornata i ricordi dei numerosi amici, allievi e collaboratori del prof. Adami tra cui Renzo Castelli, Alberto Zampieri, Romano Manetti, Dino Giaconi e altri.

La cittadinanza è invitata.

Per info e comunicazioni: eventi@domusmazziniana.it – Tel:050 24174