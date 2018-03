CASCINA – Tetto danneggiato al centro profughi in Via provinciale vicarese 294 a Vicopisano tra Calcinaia e San Giovanni all’incrocio di via Cesana, dove sono stati evacuati 8 adulti e 4 bambini.

Le tegole del tetto cadute per il forte vento occupano anche la sede stradale.

La struttura è gestita dalla Cooperativa Paim che provvede direttamente alla loro sistemazione