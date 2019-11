PISA – Personale dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Pisa con l’ausilio dell’autoscala sono intervenuti alle ore 10 di sabato 16 novembre a Pisa in via del Borghetto per il crollo di una porzione di tetto di un fabbricato.

A seguito delle forti precipitazioni di questi giorni una porzione di tetto è crollato.

Secondo le prime informazioni il fabbricato non risulta essere abitato.