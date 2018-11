“Crossover” della Compagnia Mandala Danza di Roma ospite di NavigArte 2018

PISA – Venerdì 9 novembre alle 21 presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac a Pisa sbarca “Crossover” della Compagnia Mandala Danza di Roma a NavigArte 2018.

Lo spettacolo firmato da Paola Sorressa indaga l’incontro di energie e corpi in spazi pieni che lasciano vuoti da colmare. Il 10 novembre a danzatrice e coreografa Leila Ghiabbi incontra il pubblico

Sara’ un anteprima nazionale, “Crossover” della Compagnia Mandala Danza di Roma. Lo spettacolo indaga l’incontro di energie e corpi in spazi pieni che lasciano vuoti da colmare. “Ciascuno vive seguendo le proprie regole apparentemente immutabili che per bisogno di autoaffermazione vorrebbe imporre agli altri, ma l’incontro con le regole altrui provoca una situazione di pressione. L’opportunità positiva che ne deriva, se accolta, porta a comportamenti adattivi, di condivisione, di inglobamento, fino alla possibile trascendenza: questa la natura umana” spiega Paola Sorressa regista e autrice dello spettacolo. In scena i danzatori Karla Batiz, Elisa Lauria, Chiara Tedeschi, Chiara Lombardo e ci sarà la partecipazione di Elisabetta Cipriani, Paola Foresi, Rosaria Di Gregorio e Rosie Tong.

Il 10 novembre, alle 16 sempre presso Teatri di Danza e delle Arti, la danzatrice e coreografa Leila Ghiabbi, ospite in residenza di Con.Cor.D.A. per “Artisti nei Territori”, progetto sostenuto da Regione Toscana e Ministero per i Beni e le Attività Culturali incontra il pubblico per parlare e mostrare brevi frammenti del suo work in progress “Oltre la pelle”, una riflessione sulla violenza sulle donne, attraverso il linguaggio del teatrodanza. L’ingresso all’incontro è gratuito.

NavigArte 2018 proseguirà con lo spettacolo “Collctive Trip: una questione di gender”il nuovo progetto della Compagnia Borderline Danza in cui i performers – danzatori e pubblico che partecipa all’azione – affronteranno il tema della trasformazione e dell’amore con lucidità e ambiguità (17 novembre ore 21.00 Teatro Nuovo di Pisa). Tutti gli spettacoli di “NavigArte 2018” saranno seguiti da un breve incontro con gli artisti, un’occasione unica che permette agli spettatori di esaudire le proprie curiosità, entrare nel vivo della costruzione artistica degli spettacoli e avere la possibilità di incontrare gli interpreti.

Biglietti: Intero € 7, Ridotto € 5 (soci UniCoopFi, studenti universitari, residenti quartiere Porta a mare – Cep – Barbaricina)

INFO E PRENOTAZIONI

Teatri di Danza e delle Arti – Corte Sanac 97/98 – Pisa

Tel 050 501463 – movimentoinactor.org1@gmail. com

Pagina facebook e instagram NavigArte

www.movimentoinactor.it