Crotone – Pisa, le formazioni ufficiali

PISA – Il Pisa affronta nel turno infrasettimanale all’Ezio Scida, il Crotone (ore 21) nella ventisettesima giornata del campionato di serie BKT.

di Antonio Tognoli

PRE MATCH. Mister Luca D’Angelo deve rinunciare a Birindelli infortunato e Fabbro squalificato ma può contare sul rientro dalla squalifica di Danilo Soddimo. Nel Crotone non c’è Maxi Lopez per scelta tecnica. Mister Stroppa si affida al duo d’attacco formato da Armenteros e Simy. Le due squadre sono schierate dai rispettivi allenatori entrambe con il 3-5-2. Dieci punti separano Pisa e Crotone in classifica. Calabresi terzi, nerazzurri dodicesimo prima di questa sfida. Nella gara di andata fini sul punteggio di 1-1 con iniziale vantaggio di De Vitis e pari ad un quarto d’ora dalla fine di Golemic. Sono circa un centinaio i tifosi nerazzurri che hanno accompagnato la squadra in questa lunga trasferta in Calabria.

CROTONE – PISA 0-0

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Cupmo; Molina, Crociata, Barberis, Benali, Mazzotta; Armenteros, Simy. A disp. Figliuzzi, Golemic, Gigliotti, Spolli, Jankovic, Bellodi, Mustacchio, Gerbo, Gobelt, Festa, Mazzotta, Messias, Zak. All. Giovanni Stroppa.

PISA (3-5-2) Gori; Benedetti, Caracciolo, Meroni; Belli, Soddimo, Marin, Pinato, Siega; Marconi, Vido. A disp. Perilli, Dekic, Pisano, Lisi, Ingrosso, Perazzolo, Pompetti, Minesso, De Vitis, Gucher, Moscardelli, Masucci. All. Luca D’Angelo.

ARBITRO: Prontera di Bologna (Robilotta-Palermo – Quarto uomo Carella