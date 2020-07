Crotone raggiunge il Benevento in serie A. Pisa salvo ma fuori dai play off a due giornate dalla fine della stagione regolare

PISA – Il Crotone batte 5-1 il Livorno (già retrocesso in serie C) e raggiunge il Benevento in serie A a 180 minuti dalla fine della stagione regolare.

di Antonio Tognoli

Il Pisa sconfitto a Cosenza è matematicamente salvo, ma scivola al decimo posto, uscendo dalla zona play off sempre però a portata di mano con un meno uno dall’ottavo posto a due giornate dalla fine della stagione. Obiettivo centrato per u nerazzurri che a quota 50 possono avere la sicurezza di disputare il campionato di serie B anche la prossima stagione.

Bagarre aperta per la salvezza dove il Cosenza dopo il successo con il Pisa avvicina Juve Stabia e Pescara e può sperare nei restanti 180 minuti.

TUTTI I RISULTATI

Livorno – Crotone 1-5

Ascoli – Pordenone 2-2

Chievo – Cittadella 4-1

Cosenza – Pisa 2-1

Cremonese – Spezia 0-0

Frosinone – Benevento 2-3

Salernitana – Empoli 2-4

Trapani – Pescara 1-0

Venezia – Juve Stabia 1-0

Entella – Perugia 0-2

LA NUOVA CLASSIFICA

BENEVENTO 80 Promosso in serie A

CROTONE 65 Promosso in serie A

SPEZIA 57

PORDENONE 56

FROSINONE 53

CITTADELLA 52

EMPOLI 51

CHIEVO, PISA SC SALERNITANA 50

ENTELLA, VENEZIA 47

ASCOLI 46

CREMOMESE, PERUGIA 45

PESCARA 42

JUVE STABIA 41

COSENZA 40

TRAPANI 38

LIVORNO 21 Retrocesso in serie C