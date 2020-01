CSI. Corso BLSD Laico

PISA – Il CSI (Centro Sportivo Italiano) Comitato di Pisa organizza un corso BLSD Laico. Può partecipare chi abbia compiuto i 16 anni, per ottenere il Brevetto per le manovre da compiere con il defibrillatore per intervenire in caso di arresto cardiaco.

Il Comitato CSI di Pisa, in ottemperanza della legge n. 120 del 3 aprile 2011 (e successive modifiche), atta a regolamentare l’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni da parte del personale non sanitario, ha deciso di estendere questa l’opportunità a chi ne fosse interessato, perché è molto importante che le tecniche di base di rianimazione cardio-polmonare diventino un bagaglio di conoscenza comune e diffusa. Diventare Operatore BLSD Laico, dà la possibilità ad ognuno di poter utilizzare il defibrillatore automatico esterno (DAE), in caso di una situazione di primo soccorso, relativa ad un arresto cardiaco.Il corso BLSD ha quindi l’obiettivo principale di far acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale e riconoscere in un paziente adulto lo stato d’incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso in una condizione di assoluta sicurezza per se stesso, per la persona soccorsa. Il corso è aperto a tutti e rilascerà il Brevetto agli adulti e l’Attestato di partecipazione ai minorenni.Il corso si terrà nella mattinata di sabato 15 febbraio 2020 presso la sede della Misericordia di Pisa – Via Gentile da Fabriano 1 Pisa. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del CSI Pisa in Via Cisanello 4 Pisa – tel. 050 571366 email comitato@csi-pisa.it .