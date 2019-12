CSI Pisa. 3a giornata per il girone basic del campionato a squadre interprovinciale di tennistavolo EPS

PISA – Terza giornata per il girone Basic del Campionato Unico di Tennistavolo a squadre EPS a livello interprovinciale, organizzato dai Comitati provinciali di CSI, ACSI, UISP, CSAIn.

Di seguito i risultati forniti dalla Commissione Tecnica TT delle partite giocate nei giorni 26-28-29 novembre.

Polisportiva Quattro Strade 1969 – Polisportiva Pulcini Cascina “A”: l’incontro è terminato 3-2; Cecchi – Biagiotti – Giannoni – Panicucci – Fontana nella formazione della Quattro Strade, Del Guerra – Lagi –Prestia – Franchi i giocatori della Pulcini Cascina “A”. 2-3 per l’incontro tra Tennis Tavolo Cenaia, con Nori – Fagiolini – Nardi – Stacchio – Poli, e la squadra del TT Acsi Pisa Basic per la quale hanno impugnato le racchette Callegari – Schirripa – Galdo. Ultimo incontro quello che ha visto gareggiare la squadra della New Team Casa Culturale contro quella della Polisportiva Pulcini Cascina “B”: risultato 0-5; Borghini – Antonacci e Bendinelli i pongisti della prima, Bersezio – Lazzeretti e Giovacchini i pongisti della seconda squadra.

La classifica generale basic continua a vedere in testa la Polisportiva Quattro Strade 1969, società affiliata al CSI Comitato di Pisa, con 13 p.ti; secondo posto per una squadra di società affiliata CSI: la Polisportiva Pulcini Cascina “B” che è a quota 11; a pari merito con 8 p.ti la New Team Casa Culturale e la Polisportiva Pulcini Cascina “B”, terza squadra CSI; 3 p.ti per TT Acsi Pisa Basic; infine il Tennis Tavolo Cenaia con 2 p.ti.