CSI Pisa. Corsi di Atletica Leggera per bambini e ragazzi

PISA – Sono iniziati i nuovi corsi di Atletica leggera organizzati dal CSI di Pisa.

Numerosi i bambini-ragazzi già iscritti ai due corsi organizzati nei giorni lunedì-mercoledì e venerdì , uno dalle 15 alle 16 l’altro dalle 17 alle 18, presso il campo-scuola “Cino Cini” in via Atleti Azzurri Pisani. I corsi sono tenuti da giovani istruttori competenti, laureati in Scienze Motorie e Tecnici di Atletica Leggera. Le attività consistono in giochi motori ed esercizi di base: il gioco è divertimento, questa è la definizione data dal dizionario. Giocando si fa qualcosa che diverte e allo stesso tempo fa apprendere senza pensare ne’ alla fatica ne’ al tempo che scorre ed i giovani sportivi imparano a correre, saltare e lanciare grazie all’insegnamento di movimenti semplici, istintivi e naturali; il gioco è l’attività propedeutica per eccellenza: non vi è attività sportiva che non faccia giocare i più piccoli per poi insegnare loro a praticare la disciplina scelta e per sviluppare tutti gli schemi motori. Ed è così che l’unione di più schemi motori dà vita a tutti i gesti dell’Atletica che gradualmente vengono elaborati e perfezionati sino a raggiungere un alto livello di prestazioni nelle fasce successive. Per i giovani atleti più grandi vengono infatti inserite anche attività più specifiche di avviamento all’Atletica, in modo da prepararli alle prime gare amichevoli già in programma per le prossime settimane. Si ricorda che le iscrizioni sono ancora aperte e sono previste numerose prove gratuite, senza impegno; verranno effettuati sconti per fratelli e sorelle; ai nuovi iscritti verrà omaggiata una T-shirt segno di appartenenza al gruppo. Ricordiamo che occorre un certificato medico per attività non agonistica per i bambini dai sei anni in su.

Per informazioni rivolgersi a Fabio 380 2189993 o alla Segreteria CSI in via Cisanello 4 Pisa (tel. 050 571366, e-mail comitato@csi-pisa.it) con orario 10:00-12:30 e 17:00-19:00 dal lunedì al venerdì.