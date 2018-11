CSI Pisa. Torna il torneo di calcio a 5 delle Misericordie

PISA – Torna il campionato di calcio a 5 delle Misericordie della Toscana: è arrivato già alla sua 5^ edizione, inizierà il 21 gennaio 2019, ed è riservato alla categoria Open maschile.

Potranno scendere in campo i volontari della varie Arciconfraternite della regione Toscana nati nell’anno 2003 e precedenti, senza limite di età. Come sempre anche questa volta la parte organizzativa andrà al CSI Centro Sportivo Italiano.

Il torneo consisterà di due fasi, una territoriale ed una regionale, e solo alla chiusura delle iscrizioni, e quindi in base al numero dei calciatori partecipanti, il comitato organizzatore potrà enunciare lo svolgimento del torneo stesso. Ogni squadra partecipante sarà libera di scegliere quale campo di casa utilizzare. Possono partecipare tutte le Misericordie della Toscana.

Quelle interessate troveranno la scheda iscrizione sul sito CSI Pisa www.csipisa.it. ; Il termine delle iscrizioni è fissato per il 20 dicembre 2018, quindi entro e non oltre tale data dovranno essere inviate o a comitato@csi-pisa.it o a toscana.segreteria@csi-net.it . Per ulteriori chiarimenti rivolgersi o al Comitato Territoriale del CSI tel.050 571366 o a quello Regionale 0574464883