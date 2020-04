Ctt Nord, dal 27 aprile sarà attivato il servizio Navetta “E” che collega La Fontina alla Stazione FS

PISA – Il Ctt Nord fa sapere che vista la vigenza delle attuali disposizioni inerenti le azioni di contenimento della diffusione epidemica da Covid19 e le necessità di spostamento manifestate dalla cittadinanza, a decorrere da lunedì 27 aprile sarà attivato il servizio NAVETTA “E” STRAORDINARIO che prevede il collegamento tra il quartiere de La Fontina/Park Paparelli con il centro presso la Stazione FS.

Il Presidente di CTT Nord Andrea Zavanella specifica che “non si tratta della riattivazione della navetta E con le frequenze ed i percorsi normali, bensì di un collegamento alternativo che permette la relazione di trasporto tra il settore Nord-Est della città località La Fontina/Park Paparelli con il centro presso la Stazione FS al fine di consentire sia il trasporto diretto per l’utenza residente e lavorativa da e per il centro e con la possibilità di cambio con gli altri servizi. Tale struttura del servizio è stata imposta dalla necessità di utilizzo di mezzi più capienti rispetto a quelli ordinariamente utilizzate per la navetta E, al fine di permettere una maggiore capacità di trasporto nel rispetto delle correnti disposizioni inerenti il contenimento della diffusione epidemica da Covid19. Gli orari previsti del servizio sono distribuiti nell’arco giornaliero per garantire il soddisfacimento delle esigenze di spostamento della clientela residente e lavorativa interessata“.

“Dopo aver raccolto diverse segnalazioni da parte dei cittadini residenti nella zona della Fontina che lamentavano il disagio dovuto dall’impossibilità di raggiungere il centro con mezzi di trasporto pubblico dopo la soppressione del servizio svolto dalla Navetta E – spiega l’Assessore alla Mobilità del Comune di Pisa Massimo Dringoli – come Amministrazione Comunale ci siamo fatti carico del problema e abbiamo studiato una soluzione, insieme alla Ctt Nord, per rispondere alle esigenze della cittadinanza. Se pur con qualche modifica, dovuta al perdurare del periodo di emergenza Coronavirus che ha costretto l’Azienda a ridurre il servizio di trasporto pubblico in città, da lunedì il servizio della Navetta sarà riattivato con delle varianti“.