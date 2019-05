Cubi Rossi, il 28 maggio sbarca in radio il secondo singolo “Basta un attimo”

PISA – “Basta un attimo” è il nuovo singolo della teen-band pisana “I Cubi Rossi” che dopo il successo del precedente singolo “Nel Disordine”, dal 28 maggio in radio il nuovo brano pop rock melodico che anticipa il tour estivo che porterà i quattro musicisti in giro per tutta l’Italia.

I Cubi Rossi sono una giovane band pisana nata da circa un anno e mezzo composta da quattro ragazzi: Marina Giusti (voce) di 17 anni, Federica Sutera (basso) di 18 anni, Gianluca Leoncini (chitarra) di 19 anni, Alessandro Leoncini (batteria) di 17 anni.

Nel 2017 si presentano ad Area Sanremo Tour piazzandosi nelle prime posizioni guadagnando i complimenti della commissione e dell’organizzazione. I quattro partecipano in seguito all’European Social Sound di Perugia dove arrivano in finale raggiungendo il quarto posto.

“Basta un Attimo” è una canzone che affronta il tema dell’amore: «L’amore è in sé complicato e improvviso, a volte può spingerci a scappare dai problemi, a fuggire dalle persone che si amano e a correre via, come se fosse una malattia. Nella vita bisogna lasciarsi prendere dall’imprevedibile». Cubi Rossi

Hanno partecipato all’ European Social Sound di Perugia dove arrivano in finale piazzandosi al quarto posto tra tutte le band. Nel 2018-2019 girano la toscana e altre regioni limitrofe per concerti e aperture. Suonano al The Cage di Livorno e al Legend Club di Milano in occasione di Emergenza Festival, vincendo il 18 maggio scorso la finale livornese che li porterà a calcare il palco dell’Alcatraz di Milano a fine Giugno.

Etichetta: ADVICE MUSIC

Radio date: 28 maggio 2018

Basta un attimo (Fabio Vaccaro)

Produzione Advice Music

Arrangiamento (Fabio/Biko Vaccaro)

Rec-Mix-Mastering sound engineering Alberto Boi