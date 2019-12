Cucine su misura. I consigli di Arienti Arreda

PISA – È una delle aree più importanti di casa, per certi versa anche ‘critica’ quando si deve procedere con arredamento. Quasi sempre ci si trova davanti al dubbio amletico se sia meglio arredare con soluzioni stock o, invece, procedere con mobili su misura.





Entrambe le opzioni possono essere valide, con punti di forza e criticità. Le soluzioni artigianali sono indubbiamente più di pregio, comode, funzionali in quanto si adattano perfettamente alle diverse metrature di ogni singolo spazio.

In sostanza la cucina su misura può rappresentare realmente un valore aggiunto per la propria casa. Cerchiamo di capire quali sono i vantaggi con il supporto di Arienti Arreda, realtà specializzata nell’arredo su misura artigianale con laboratorio a Monza ma operativa in tutta Italia.

Quali sono i vantaggi di una cucina su misura?

“I vantaggi di una cucina su misura sono molteplici e riguardano prima di tutto la possibilità di arredare i propri spazi al meglio, ottimizzando quindi ogni singolo centimetro e facendo in modo che i mobili aderiscano perfettamente all’ambiente. Una cucina progettata su misura in sostanza, in alcuni casi è una vera e propria necessità, legata magari ad obblighi di spazi, esigenze di ottimizzazione ecc…”



Altri vantaggi di una cucina su misura?

“Certamente la qualità e la possibilità di scegliere ogni componente seguendo tutto l’iter di creazione del mobile, dalla fase di progettazione a quella di scelta dei materiali. Questo soprattutto se ci si rivolge a realtà che offrano servizio di mobili creati con metodo artigianale.”



Voi avere un laboratorio in Brianza che esegue proprio mobili con metodo artigianale: cosa significa?

“Si abbiamo il laboratorio di mobili artigianali in Brianza e consegniamo poi in tutta Italia. Affidarsi ad un laboratorio artigianale vuol dire contare su mobili che unici, pezzi originali che nascono appositamente per le esigenze di ciascun singolo cliente. In sostanza è possibile venire presso il nostro laboratorio anche con un progetto in mano, disegnato su carta: noi andremo a metterlo in pratica realizzandolo, facendolo materializzare. Diciamo che è un qualcosa in più ancora del concetto di su misura.”



Cosa ha in più chi opta per una cucina su misura?

“Oltre alla ottimizzazione degli spazi anche materiali di qualità, rifiniture di un certo tipo, utilizzo di legni, vetri, porcellane di ottima fattura. Senza dubbio un approccio in grado di garantire qualità maggiore, che si riflette anche nella proposta di elettrodomestici per la cucina, del piano cottura ecc.. il tutto all’interno di un ambiente ottimizzato, che sfrutta ogni centimetro organizzando in modo efficiente gli spazi. Tutti vantaggi che si possono godere optando per una cucina su misura.”