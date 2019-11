Cultura, bando per 92mila euro di contributi Domande entro il 6 dicembre

PISA – È pubblicato sul sito del Comune di Pisa il bando per la concessione di contributi ordinari per la cultura, destinato a fondazioni, associazioni, comitati e altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano sede o che svolgano la loro attività nel Comune di Pisa, siano costituiti da almeno due anni e operino nel settore di intervento che comprende cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici.

“Lo risorse destinate al bando – spiega l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani – ammontano a 92mila euro; le domande saranno valutate da un’apposita commissione sulla base di molteplici criteri e sarà attribuito maggiore punteggio ai progetti che coinvolgono i quartieri più periferici, a quelli che valorizzano le tradizioni, la storia e i personaggi della città e alla gratuità delle attività programmate. Il contributo assegnabile per ogni singolo progetto non potrà essere superiore a 10 mila euro e inferiore a mille euro”.

Il bando e la modulistica da allegare alla domanda sono reperibili sul sito del Comune di Pisa (www.comune.pisa.it) nella sezione “Bandi di gara e altri bandi”; le domande dovranno pervenire entro le 12.30 del 6 dicembre 2019 all’ufficio protocollo del Comune secondo una delle seguenti modalità: consegna a mano, tramite PEC all’indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it, mediante raccomandata A/R. Per informazioni contattare Angela Parini, Funzionario PO ufficio servizi culturali e bibliotecari (t. 050/910374, email a.parini@comune.pisa.it).