Cuneo – Pisa, e’ già attiva la prevendita dei biglietti

PISA – La società A.C. Cuneo 1905 informa che è già attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Cuneo-Pisa, in programma domenica 30 dicembre alle ore 14.30 allo Stadio “Fratelli Paschiero”.

Ai tifosi nerazzurri è stato riservato il settore ospiti. La società piemontese ci informa che sarà possibile acquistare il biglietto direttamente on line (www.diyticket.it) oppure prenotarlo utilizzando anche il numero 06.83393024 potendo poi pagarlo in contati, entro 24 ore, in uno qualsiasi dei punti vendita del circuito SisalPay.

La prevendita terminerà alle ore 19 di sabato 29 dicembre e il giorno della gara presso le biglietterie dello stadio sarà possibile acquistare soltanto biglietti relativi ad altri settori. Questi i prezzi (i biglietti acquistati in prevendita hanno il diritto di prevendita a discrezione della Do It Yourself):

Tribuna Centrale Monviso: 20 euro (ridotto 15 euro)

Tribuna Laterale Monviso: 12 euro (ridotto 10 euro)

Tribuna Centrale Matteotti: 12 euro (ridotto 10 euro)

Gradinata (curva locali): 10 euro (ridotto 5 euro)

Settore Ospiti: 10 euro

I biglietti ridotti sono riservati a Under 18, donne, over 65; i bambini fino a 2 anni di età possono entrare gratuitamente esibendo il documento di identità.