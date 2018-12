Cuneo – Pisa 0-0. Un pari giusto al “Fratelli Paschiero”

PISA – Il Pisa pareggia per 0-0 al “Fratelli Paschiero” di Cuneo. Un punto per parte in una gara in cui entrambe le squadre hanno badato a non prenderle.

di Antonio Tognoli

Primo tempi a favore dei piemontesi dopo una fase di studio. Nella ripresa il Pisa ci ha provato, ma il portiere Marcone ha detto di no alle offensive di Moscardelli e compagni. Nel finale espulso Brignani per i nerazzurri. Un punto che muove la classifica. Nerazzurri incerottati per le assenze degli infortunati Liotti, Izzillo, Marconi e allo squalidicato Meroni.

Nel primo tempo gara equilibrata, ma dopo il 20′ ci prova il Cuneo che però chiama Gori ad un paio di interventi facili a terra. Al 42′ viene aannullato un gol al Cuneo. Colpo di testa vincente di Santacroce su calcio di punizione di Suljic, ma la bandierina alzata per segnalare il fuorigioco del centrale biancorosso da parte del guardalinee. Il pieno tempo si chiude con un Pisa incolore. Nella ripresa partono meglio o nerazzurri ma al 56′ Masucci deve uscire per un problema muscolare. Al suo posto entra Cernigoi. Il Pisa va vicino al gol al 60′ con Moscardelli che da pochi passi calcia addosso a Marcone. Sette minuti più tardi il portiere del Cuneo sventa una gran conclusione di Gucher. Nel Pisa nel frattempo aveva sostituito Marin in luogo di Di Quinzio. Ci prova anche Lisi ma Marcone dice ancora no. Nel finale espulso Brignani per il Pisa che si accontenta e porta a casa un punto.

CUNEO – PISA 0-0

CUNEO (5-3-2): Marcone; Castellana, Tafa, Cristini (80′ Celia), Santacroce, Marin; Bobb, Suljic (71′ Arras), Paolini; Defendi (61′ Jallow), Gissi (71′ Romanò). A disp. Gozzi, Said, Alvaro, Reymond, Kanis, Borello, Offidani, De Stefano. All. Cristiano Scazzola

PISA (3-5-2): PISA (3-5-2): Gori; Masi, Brignani, Buschiazzo; Birindelli (77′ Zammarini), Marin (57′ Di Quinzio), Gucher, De Vitis, Lisi; Moscardelli, Masucci (57′ Cernigoi). A disp. D’Egidio, Cardelli, Cuppone, Maffei All. Luca D’Angelo

ARBITRO: Rutella di Enna (Ass. Licari-Bonomo)

NOTE: Ammoniti: Brignani, Moscardelli, Gissi, Gucher. Espulso Brignani (87′) per doppia ammonizione. Angoli: 2-8. Recupero: pt 1′ st 4′.