Curare le spedizioni, l’altra faccia degli e-commerce

PISA – I dati riferiti ad acquisti online continuano a crescere anche nel nostro paese: i numeri sui cosiddetti ecommerce, negozi virtuali che da qualche anno hanno parzialmente soppiantato i tradizionali, sono in grande ascesa.

Si parla di un incremento del 15% con i prodotti (+25%) molto più avanti rispetto ai servizi (+6%). Per fornire un dato ancora più specifico, nel 2018 il valore complessivo di acquisti in rete toccherà quota 27 miliardi di euro, registrando un incremento di oltre 3,6 miliardi di euro rispetto al 2017.

A crescere è anche, di pari passo, il numero di siti presenti in rete e quindi di ecommerce che si lanciano nel mercato virtuale. Sono sempre più gli imprenditori italiani che decidono di rivolgersi alla rete facendone il proprio terreno di riferimento.

Aumentando quindi il numero di ecommerce in rete cresce anche l’esigenza legata a tutti quei servizi affini che sono affini e necessari per mandare avanti un negozio virtuale: quindi ben vengano tecnici specializzati, consulenti seo, esperti di web marketing come facilmente immaginabile. Ma non solo.

Tra gli aspetti meno evidenziati ad esempio, c’è la necessità di predisporre tutto l’iter della spedizione di prodotti, aspetto che fa realmente la differenza per chi gestisce un ecommerce. Al primo posto c’è la necessità di avere a disposizione scatole di cartone, possibilmente personalizzate e con il brand bello in evidenza.

Due aspetti molto legati tra di loro a differenza di quanto si possa pensare: puntare su un imballaggio gradevole esteticamente parlando, curato, sicuro è uno dei segreti che fanno la differenza per il successo del proprio negozio online. Un pacco personalizzato e curato è il modo migliore per fidelizzare un cliente e fare un’ottima impressione, a differenza di un imballaggio anonimo.

Ricordarsi poi di optare per pacchi in massima sicurezza, quindi imballati in modo impeccabile così da evitare rischi inutili per il materiale contenuto. Tutti gli oggetti presenti nell’imballaggio dovrebbero essere avvolti singolarmente con fogli di giornale o con pluriball.

Tante accortezze che devono necessariamente essere prese in considerazione quando si ha un sito ecommerce; anche il fattore delle spedizioni ha ormai il proprio peso sul successo finale del negozio online.