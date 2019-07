Cus Junior, boom di iscritti ai campi solari. Fino a settembre sport, cultura e divertimento

PISA – Sono oltre ottocento i bambini ed i ragazzi che hanno già trascorso un’estate all’insegna dello sport, della cultura e del divertimento.

Nelle prime quattro settimane di attività, i campi solari organizzati dal Cus Junior, il settore polidisciplinare del Centro universitario sportivo pisano dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni, hanno fatto registrare una partecipazione record con oltre ottocento iscritti che hanno aderito ai corsi sportivi e ai percorsi culturali e naturalistici proposti dal Cus Junior. Tantissimi i piccoli atleti accolti negli impianti sportivi del Cus di via Chiarugi per le scuole di sport (atletica, basket, pallavolo, calcio, rugby, hockey, tennis e ginnastica ritmica), nei Campi al museo, organizzati in collaborazione con il museo di Storia Naturale di Calci, nei campi Conicus al centro Coni di Tirrenia e nei sempre gettonatissimi Campi Vela.

I campi estivi del Cus, organizzati in collaborazione con il Comune di Pisa, la Regione Toscana e l’Università di Pisa e dedicati ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni, saranno attivi fino al prossimo settembre con una vasta offerta che spazia dalle attività sportive a quelle culturali, dai laboratori alle escursioni naturalistiche fino alle visite nei musei cittadini (Palazzo Blu, Museo di San Matteo, Opera del Duomo e Museo delle navi antiche).

Durante la settimana vengono proposte ciclicamente tutte le discipline sportive alternate ad escursioni in natura, visite ai musei ed attività di educazione alla pace e alla cittadinanza in collaborazione con il Cisp Unipi. Una grande occasione per cimentarsi e sperimentare un’attività sportiva, ma soprattutto per trascorrere le giornate all’insegna dell’amicizia, del divertimento e dell’apprendimento. Con un team di operatori appositamente formato, i campi solari del Cus Junior si rivolgono anche a bambini e ragazzi disabili, per i quali sono proposte attività integrate e specifiche. I campi solari del Cus Junior si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 (campo lungo con pranzo) o dalle 8.30 alle 13.30 (campo breve senza pranzo) e sono inseriti nel progetto “Educamp” del Coni, il programma nazionale per “sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative”. Il Cus Pisa è una delle otto società sportive toscane, unica in provincia di Pisa, ad aver ottenuto il “marchio di qualità” del Coni per i campi solari. Tutte le proposte estive troveranno continuità con l’inizio della stagione sportiva, con le proposte “Gioco sport” e “Scuole sport”. I campi solari sono infatti un’anteprima dell’offerta sportiva e formativa che il Cus Junior sta preparando per l’inizio della nuova stagione sportiva. Info e iscrizioni presso la segreteria del Cus Pisa in via Chiarugi, 5.