Cus Junior, riparte il settore calcio

PISA – Il calcio torna ad animare il Cus Junior, il settore polidisciplinare del Centro universitario sportivo pisano dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni.

Dopo una prima stagione sperimentale, quella dello scorso anno, con l’inizio della stagione 2018/2019 i giovani calciatori del Cus sono cresciuti di numero ed esperienza. Sono ben due i campionati a cui partecipa il Cus Junior: Esordienti misto 2006-2007 e il campionato Pulcini 2008, mentre una seconda squadra di Pulcini 2009 è pronta a scendere in campo con l’inizio del nuovo anno.

Pur avendo corsi di calcio per bambini, il Cus non aveva ancora intrapreso la strada della partecipazione agli appuntamenti agonistici (attività riservata agli universitari e alle squadre di calcio a 5). Dopo un lungo dibattito con i genitori, ha prevalso la volontà di dare anche ai baby calciatori la possibilità di confrontarsi con altre squadre, al pari dei loro compagni cussini dell’hockey, del volley o del rugby. L’ambiente calcistico in cui si è inserito il Cus Junior è competitivo, ma estremamente amichevole e corretto. Lo sviluppo del settore ha permesso al calcio cittadino di arricchirsi di una nuova scuola e di nuovi impianti dove giocare: ben due campi in erba sintetica che fanno del Cus Pisa il luogo ideale per chi vuole imparare a calciare fin da bambino.

Per adesioni ed iscrizioni alla scuola calcio del Cus e alle altre attività sportive dedicate ai più piccoli è possibile rivolgersi alla segreteria del Cus Pisa in via Chiarugi, 5 o telefonare al numero 0502211263.