Cus Pisa, attivati nuovi corsi

PISA – Una lenta, ma progressiva ripresa delle attività sportive. Il Cus Pisa ha riattivato il corso di preparazione atletica, il programma di allenamenti utile a salvaguardare il benessere fisico, a prevenire infortuni e a tenere in forma il proprio corpo.

Il corso si terrà negli spazi all’aperto del Centro universitario sportivo pisano ogni martedì e giovedì. La riattivazione è accompagnata da una promozione che prevede sconti e agevolazioni per gli studenti universitari e per tutti i tesserati del Centro sportivo.

Il corso si aggiunge agli altri tre che il Cus Pisa, nonostante le restrizioni per il contenimento della pandemia, ha potuto riattivare grazie agli ampi spazi all’aperto e a materiali ed attrezzature che facilmente si adeguano alle attività all’aria aperta. Da alcune settimane sono attivi i corsi di tennis, ginnastica pugilistica e fit-boxe.

Tutte le attività si svolgono all’aperto in piena sicurezza rispettando le norme emanate dalle singole Federazioni sportive e il regolamento interno per prevenire eventuali contagi (controllo della temperatura corporea all’accesso, uso della mascherina negli spazi comuni, separazione di ingressi ed uscite, postazioni per l’igienizzazione delle mani, incremento dei turni di pulizia e sanificazione dei locali e mantenimento del distanziamento fisico).

«Con la ripresa di una parte delle attività, dopo un anno particolarmente difficile, vogliamo dare anche un segnale di speranza – commenta il presidente del Cus Pisa Stefano Pagliara -. Contando sulla campagna vaccinale, l’obiettivo è di riattivare gradualmente la maggior parte dei corsi».

Per iscriversi ai corsi è necessario rivolgersi alla segreteria del Cus Pisa in via Chiarugi, 5 presentando copia originale del certificato medico per attività sportiva non agonistica e la tessera del Cus, che può essere sottoscritta al momento dell’iscrizione ai corsi (per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet cuspisa.unipi.it, chiamare il numero 0502211263 o scrivere all’indirizzo mail: segreteria@cuspisa.it).