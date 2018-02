Il Cus Pisa ospita le finali nazionali di Hockey Indoor League

PISA – Sarà un mese di febbraio all’insegna del grande hockey per il Cus Pisa, che ospiterà le finali nazionali di hockey indoor per il secondo anno consecutivo.

Si parte con le finali Under 18 che si terranno sabato 10 e domenica 11 febbraio per poi proseguire il fine settimana successivo (17-18 febbraio) con le finali indoor league della serie maggiore, quando le gialloblù cussine scenderanno in campo da campionesse in carica per difendere il titolo iridato e tentare il bis.

Il fischio d’inizio per le ragazze dell’Under 18 sarà sabato 10 alle 15.30 che apriranno il torneo affrontando l’ASHP Città del Tricolore, con l’obiettivo di giocare l’ultima gara della competizione: la finale per il primo e secondo posto in programma domenica 11 alle ore 13,00.

Cus Pisa: Chiara Trafeli, Elena Contiero, Valeria Ciucci, Sara Puglisi, Ottavia Menconi Federica Costanzo, Letizia Foggi, Nina Corradini, Greta Celestino, Greta Bigongiari, Matilde Piccinocchi, Margherita Bellani, Giorgia Cortese, Allenatore Martina Chirico.

FINALI NAZIONALI INDOOR FEMMINILE UNDER 18

CALENDARIO GARE

Sabato 10 febbraio 2018

15:30 CUS Pisa – ASHP Citta del Tricolore

16:30 HF Lorenzoni – US Moncalvese

18:30 ASHP Citta del Tricolore – HF Lorenzoni

19:30 CUS Pisa – US Moncalvese

Domenica 11 febbraio 2018

09:30 HF Lorenzoni – CUS Pisa

10:30 US Moncalvese – ASHP Citta del Tricolore

12:00 Finale 3°-4° posto

13:00 Finale 1°-2° posto

FINALI INDOOR LEAGUE FEMMINILE

CALENDARIO FINALI

SABATO 17 FEBBRAIO 2018

16:00 CUS Pisa – HC Argentia

17:00 HF Lorenzoni – CUS Padova

18:30 CUS Padova – HC Argentia

19:30 HF Lorenzoni – CUS Pisa

18 FEBBRAIO 2018

09:30 HC Argentia – HF Lorenzoni

10:30 CUS Padova – CUS Pisa

12:30 Finale 3°- 4° posto

13:30 Finale 1°- 2° posto