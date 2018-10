Cus Pisa Rugby, i Cinghiali tornano alla vittoria

PISA – I Cinghiali del Cus Pisa Rugby tornano alla vittoria nel campionato nazionale Uisp che li ha visti classificati al terzo posto nelle ultime due stagioni.

Nel match casalingo contro la Polisportiva Frasso Sabino di Rieti, la ringiovanita squadra pisana ha segnato quattro mete, portando a casa anche il bonus offensivo. Il primo tempo ha visto i pisani dominare il gioco, senza però riuscire a capitalizzare tutte le occasioni create. La prestanza fisica degli ospiti è riuscita a contenere la velocità dei padroni di casa, andati a segno con Bassi e Luzzati. Nel secondo tempo l’indisciplina è costata cara al Frasso Sabino, punito con un’espulsione. Le mete di Ulano e Cini hanno fissato il punteggio sul definitivo 32 a 17.

In serie C1 la squadra allenata da Risaliti esce sconfitta dal campo di Cecina. Errori di concentrazione hanno punito i pisani e premiato i padroni di casa, essenziali e cinici. Nonostante il lungo possesso e la superiorità nelle fasi di conquista della formazione pisana, il punteggio finale si è fermato sul 27 a 13.

Sconfitta di misura per 18 a 6 anche per le Linci in serie A femminile nel derby toscano con il Puma Bisenzio, mentre nelle giovanili si segnala l’ottimo esordio dell’Under 12, che nel torneo con Titani, Lucca e Bellaria di Pontedera hanno registrato una vittoria e un pareggio, dimostrando le potenzialità del vivaio pisano.