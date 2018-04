Cus Pisa Rugby, finisce in bellezza la stagione dell’Under 18

PISA – Il Campionato dell’under 18 del Cus Pisa Rugby, in franchigia con il Rugby Union Versilia, finisce con una bella vittoria a coronare una stagione di crescita costante.

Nella partita con il Piombino, vinta 17 -15, è risultato determinante l’equilibrio tra avanti e trequarti. Mentre i ragazzi del pacchetto di mischia sono andati tre volte in meta con Vanni, Annoni e Morotti, i trequarti hanno garantito un’ottima prestazione difensiva che ha permesso di portare fino in fondo il piccolo vantaggio. A fine partita grandi festeggiamenti e un rinnovato impegno per la prossima stagione.

L’under 16 in franchigia con gli Apuani di Massa, torna a Pisa dall’Isola d’Elba con una sconfitta, ma con buone sensazioni complessive. La partita si decide nel primo tempo, quando gli ospiti dominano territorialmente senza riuscire a capitalizzare. Nel secondo tempo gli elbani sfruttano il calo fisico degli avversari e vanno a segno più volte fino al 26 a 5 finale. Meta pisana di Garofolo.

Impegno fuori casa anche per le Linci, impegnate nella serie A femminile a Campi Bisenzio con una formazione rimaneggiata. Partita condotta dall’inizio alla fine dalle padrone di casa con le Linci che hanno avuto occasione di far maturare esperienza a giocatrici meno utilizzate in precedenza.